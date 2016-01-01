بالفيديو: رجل يستخدم "دوش متنقل" للتخفيف من حر الصيف

أظهر تسجيل مصور طريف نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً صينياً وهو يحمل على ظهره جهاز دوش متنقل، لتبريد جسده من قيظ الصيف.



ويظهر الفيديو الذي تم تصويره هذا الشهر، في مدينة تشونغ تشينغ الصينية، رجلاً في محطة الحافلات وهو يرش نفسه بالماء البارد باستخدام دوش متنقل يتم تشغيله عبر ذراع جانبي.



ويعتقد بأن الرجل قام بصناعة هذا الدوش المتنقل، من أجزاء من بخاخ قديم لمبيد للحشرات، وبدأ باستخدامه لتبريد جسده أثناء التنقل في الشوارع.



ويذكر بأن درجات الحرارة تجاوزت معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في أجزاء واسعة من الصين، حيث بلغت في مدينة تشونغ تشينغ 38 درجة مئوية، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.