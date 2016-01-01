بالفيديو.. خطة خبيثة لشابين سرقا محفظة سقطت من آخر

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد ما فعله شابان للاستيلاء على محفظة نقود سقطت من آخر.

وقع الحادث بمقهى للإنترنت لم يذكر مكانه وظهر شاب جالسا يضع حافظة نقوده أرضا بدلا من وضعها في جيبه وتوافد عدد من الموجودين خلفه دون ملاحظتها، لكن أحد الشباب حاول الحصول عليها بالسير بها وهي أسفل قدمه لكنه لم يفلح.

لم يتخل اللص عن فكرته بل حرض آخر على السير ودفع المحفظة للخلف بقدمه وعندما فعل ذلك عاد لمكانه والتقاطها ثم خبأها.