بالفيديو.. لحظة هجوم شاب تركي على مواطن سعودي وعائلته

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم شاب تركي في مدينة طرابزون على مواطن سعودي وعائلته بطريقة غريبة.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب التركي يهاجم المواطن السعودية الذي كان في جولة سياحية بمدينة طرابزون برفقة عائلته، وحاول الأخير الاعتداء بيديه على المواطن الذي كان يستقل سيارة لنقله إلى المكان، حيث تلفظ عليه بصوت عال وبطريقة غير لائقة.

ويعود سبب الاعتداء إلى رفض السعودي أن يسكن في الشقق التابعة للتركي، وفي نفس اللحظة شكره المواطن على سوء المعاملة التي كان يتعامل بها التركي، وبعدها تحرك سائق السيارة وذهب من المكان.