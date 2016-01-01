بالفيديو.. مشهد مثير لتمساح يسحب بقرة ضخمة بفكيه

رصد مجموعة من الصيادين باستخدام طائرة بدون طيار تمساحا ضخما يسحب بقرة في نهر بفكيه.

تم نشر اللقطات عبر موقع يوتيوب، وظهر التمساح طوله نحو 6 أمتار في نهر بمنطقة كيمبرلي بغرب أستراليا يسحب بقرة ضخمة بفكيه.

وكتب صاحب الفيديو، أن التمساح سئم من تحليق الطائرة فوقه، وحاول سحب البقرة تحت الماء حتى اختفى في النهاية.