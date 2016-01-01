بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن " كريستيانو رونالدو " نجم الريال المدلل ، حيث صرحت أنها تعرفت عليه بمطعم " VIP " ، بعد أن أعجب بها ودعاها لتناول وجبة عشاء بمعية شقيقتها و صديقه وسط اهتمام الحاضرين .
المثير في حوار صديقة رونالدو أنها تحدثت بـ " فخر " كبير عن علاقتها بنجم الريال ، كاشفة أدق تفاصيل ليلة ماجنة انطلقت من مطعم ، و منه إلى ملهى ليلي تقاسما به كؤوس الخمر ، و رقصا طويلا ، قبل أن تختم هذه السهرة " الفخرية " بغرفة نوم رونالدو .
حديث امل صابر بهذه الطريقة " الحاطة " عن علاقتها غير الشرعية مع رونالدو، جر عليها وابلا من السخط و الشجب من قبل مغاربة أوروبا و الداخل ، حيث اعتبروا " الحادث " طفرة خطيرة تضرب كل القيم المحافظة التي تربى عليها المغاربة على مر السنين الماضية ، فصحيح أن بالمغرب تحدث علاقات حميمية خارج إطار الزواج ، تفاصيلها ربما تكون أكثر " إثارة " من قصة أمل ، لكنها تبقى " مستورة " ،لكن أن تكشف فتاة مغربية أمام عدسات الكاميرات تفاصيل ليلة ماجنة في حضن عشيقها ، فهذا أمر غير مسبوق ، لاشك أنه سيؤسس لشرعنة هذا السلوك في مستقبل الأيام ، و لا غرابة بعد اليوم إن خرجت علينا مغربيات أخريات بتصريحات أكثر إثارة مما صرحت به أمل.
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بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في ... تفاصيل أكثر
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