الرئيسية | الأخـيـرة | بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )

بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن " كريستيانو رونالدو " نجم الريال المدلل ، حيث صرحت أنها تعرفت عليه بمطعم " VIP " ، بعد أن أعجب بها ودعاها لتناول وجبة عشاء بمعية شقيقتها و صديقه وسط اهتمام الحاضرين .

المثير في حوار صديقة رونالدو أنها تحدثت بـ " فخر " كبير عن علاقتها بنجم الريال ، كاشفة أدق تفاصيل ليلة ماجنة انطلقت من مطعم ، و منه إلى ملهى ليلي تقاسما به كؤوس الخمر ، و رقصا طويلا ، قبل أن تختم هذه السهرة " الفخرية " بغرفة نوم رونالدو .

حديث امل صابر بهذه الطريقة " الحاطة " عن علاقتها غير الشرعية مع رونالدو، جر عليها وابلا من السخط و الشجب من قبل مغاربة أوروبا و الداخل ، حيث اعتبروا " الحادث " طفرة خطيرة تضرب كل القيم المحافظة التي تربى عليها المغاربة على مر السنين الماضية ، فصحيح أن بالمغرب تحدث علاقات حميمية  خارج إطار الزواج ، تفاصيلها ربما تكون أكثر " إثارة " من قصة أمل ، لكنها تبقى " مستورة " ،لكن أن تكشف فتاة مغربية أمام عدسات الكاميرات تفاصيل ليلة ماجنة في حضن عشيقها ، فهذا أمر غير مسبوق ، لاشك أنه سيؤسس لشرعنة هذا السلوك في مستقبل الأيام ، و لا غرابة بعد اليوم إن خرجت علينا مغربيات أخريات بتصريحات أكثر إثارة مما صرحت به أمل

 

مجموع المشاهدات: 15517 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات