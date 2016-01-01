لندن ستحظر السيارات العاملة بالديزل والبنزين مع حلول العام 2040
تنوي الحكومة البريطانية حظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين مع حلول العام 2040، ضمن خطة جديدة لمكافحة التلوث الجوي، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام البريطانية.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أسابيع على صدور قرار مماثل في فرنسا. وأكدت متحدثة باسم وزارة البيئة البريطانية أن الحكومة ستعلن خطة لمكافحة التلوث، من دون أن تكشف عن تفاصيلها.
والهدف منها هو تخفيض التلوث الجوي بغاز ثاني أكسيد النيتروجين الذي ينبعث من عوادم السيارات والشاحنات. وبريطانيا واحدة من خمسة بلدان حذّرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من رداءة جوّها، إلى جانب ألمانيا وفرنسا.
وبحسب الأرقام الرسمية، يؤدي التلوث الجوي إلى 40 ألف حالة وفاة مبكرة في بريطانيا، وانتشار للأمراض التنفسية ولاسيما لدى الصغار. ولذا، طلبت المحكمة العليا في لندن من الحكومة العام الماضي أن تعيد النظر في إجراءاتها المقررة لتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة التلوث.
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