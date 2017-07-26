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بالفيديو...عقوبات صارمة تنتظر شرطي إيطالي بسبب سخريته من مهاجر مغربي في الطريق السيار

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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بالفيديو...عقوبات صارمة تنتظر شرطي إيطالي بسبب سخريته من مهاجر مغربي في الطريق السيار

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أثار شريط فيديو التقطه شرطي إيطالي بالطريق السيار ضجة كبرى داخل الرأي العام وذلك بسبب العنصرية الواضحة التي صدرت عن مصور الفيديو تجاه مهاجر ، قيل أنه من أصل مغربي، كان يركب دراجة نارية مهترئة .

الشرطي المتهم لم يستطع أن يتمالك أعصابه وأطلق تعليقات مشينة أثناء التصوير حيث قال : " هذه المشاهد الجميلة تهديها لكم رئيسة الغرفة الاولى بالبرلمان "بولدريني" وكل من أراد مثلها أن يصل هؤلاء المقرفون إلى إيطاليا".

هذا وأقدمت الشرطة الإيطالية فور انتشار الشريط على توقيف رجل الأمن عن العمل وإحالته للتحقيق، فيما قرر القضاء فتح بحث معمق في الواقعة.

 

 

 

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