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بالفيديو: مقهى يقدم القهوة لزبائنه داخل قشر البيض

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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بالفيديو: مقهى يقدم القهوة لزبائنه داخل قشر البيض

ابتدع أحد المقاهي في مدينة ميلبورن الأسترالية، طريقة جديدة لتقديم القهوة لزبائنه، وتتمثل هذه الطريقة بسكب القهوة داخل قشرة بيضة.

وأظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي نادلاً وهو يصب القهوة الممزوجة بالحليب داخل قشرة بيضة.

ولسوء حظ الزبائن فإن هذه الطريقة الفريدة في تقديم القهوة، لن تكون مدرجة على قائمة المشروبات في المقهى، حيث قال مدير المقهى ىرون تايلور، إن الموظفين يقومون بتجربة طرق جديدة لتقديم القهوة للزبائن، وسيتم اعتماد الطريقة الأكثر رواجاً.

وفي مايو (أيار) الماضي، تم نشر مقطع فيديو يظهر نادلاً في أحد المقاهي وهو يصب القهوة داخل غلاف مجوف لثمرة أفوكادو.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو أحدث جدلاً واسع النطاق بين المتابعين، حيث أبدى جزء منهم اعجابه بالطريقة الجديدة في تقديم القهوة بينما لم ترق الفكرة لآخرين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

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