بالفيديو: طفلتان ملتصقتان بانتظار عملية جراحية لفصلهما
تنتظر طفلتان توأم في بنغلادش الخضوع لعملية جراحية هامة لإنقاذ حياتهما، وذلك بعد أن ولدتا ورأس كل منهما ملتصق بالأخرى.
وكانت وسائل الإعلام تناقلت قصة الطفلتين، بعد أن ألقت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء عليها، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وتشير التقارير إلى أنه أصبح بالإمكان إجراء عملية لفصل الطفلتين، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ووولدت الطفلتان اللتان تعانيان من حالة مرضية تهدد حياتهما، وهما ملتصقتان من عند الرأس، في يوليو (تموز) من العام الماضي. وسيعمل الأطباء في مستشفى بنغابندو شيخ موجيب بالعاصمة دكار، على مراقبة الحالة الصحية للطفلتين، قبل خضوعهما للعمل الجراحي.
ولم يكن والدا الطفلتين يدركان أنهما ملتصقتان إلا بعد ولادتهما، وأخبرهما الأطباء، أن عليهما الانتظار عامين على الأقل، قبل اتخاذ قرار بإجراء عملية الفصل الخطيرة. لكن الحالة الحرجة للطفلتين، فرضت إجراء العملية في وقت مبكر.
إلا أن صعوبة وخطورة العملية الجراحية ليست العائق الوحيد أمام إجرائها، حيث يعاني والدا الطفلتين من عدم توفر المال الكافي لتغطية النفقات، ووجها نداءً إلى الحكومة، لتقديم المساعدة التي يحتاجان إليها، لإجراء العملية الجراحية، ومنح الطفلتين حياة طبيعية بعد فصلهما عن بعضهما.
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