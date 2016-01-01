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متحف يبني أضخم بركان اصطناعي في العالم

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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متحف يبني أضخم بركان اصطناعي في العالم

قام متحف ولاية أوريغون الأمريكية للعلوم والصناعة، بمبادرة رائدة في بناء أضخم بركان في العالم ينفث مسحوقاً مكوناً من صودا الخبز والخل.

ويبلغ ارتفاع البركان الاصطناعي 34 قدماً أي ما يعادل 10.36 متراً، وتأمل إدارة المتحف بأن يدخل إنجازها هذا سجل غينيس للأرقام القياسية.

وتجمع حشد يقدر عدده بـ 3000 شخص في المتحف يوم الأحد وقاموا بتعبئة البركان بحوالي ستين غالوناً من الخل و 50 غالوناً من صودا الخبز وتم خلطها بالماء، قبل أن يبدأ البركان الضخم بنفث سائل أحمر من فوهته.

ويذكر بأن بناء البركان جاء ضمن فعاليات معرض بومبي، الخاص بالبراكين، وقام المتحف بتصوير ثورة البركان الاصطناعي الضخم، وسيتم إرسال الفيديو إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية قريباً.

وذكر ناطق باسم المتحف بأن الأمر سيستغرق قرابة الشهرين على الأقل، لتتمكن لجنة التحكيم في موسوعة غينيس من التأكد من أن هذا البركان سيحصل على لقب أضخم بركان اصطناعي في العالم، وأنه سيحطم الرقم القياسي السابق للبركان الذي قامت مدرسة إلمفيلد رودولف ببنائه في المملكة المتحدة، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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