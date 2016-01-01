"كوكاكولا" تطرح مشروباً لمكافحة البدانة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة "كوكاكولا" الأمريكية العملاقة في مجال المشروبات الغازية الأربعاء أنها ستبدأ خلال هذا الصيف في الولايات المتحدة ببيع مشروبها "كوك زيرو شوغار" بعد نجاح هذا المنتج في أسواق خارجية أخرى وفي محاولة لمكافحة البدانة.



وقال المدير التنفيذي للمجموعة جيمس كوينسي خلال عرض النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الثاني والتي أظهرت تراجعاً في الربح الصافي بنسبة 60 %: "نطرح هذا المنتج للبيع في الولايات المتحدة لأننا نظن أنه سيساعد على زيادة مبيعاتنا (...) إنها إعادة تقديم لمشروب "كوك زيرو" بحلة جديدة".



وأشارت "كوكاكولا" إلى أن هذا المنتج ذي الطعم الأقرب إلى مشروب الشركة التقليدي سجل ازدياداً كبيراً في المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. غير أنه لم يكن مباعاً في الولايات المتحدة حيث لم تكن المجموعة التي تتخذ مقراً لها في مدينة اتلانتا (ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة) تبيع ضمن هذه الفئة سوى منتج "كوك زيرو".



ولفت كوينسي إلى أن "الهدف يكمن في مساعدة المنتجات الخالية من السعرات الحرارية في محفظتنا من المنتجات على النمو ما يؤدي دوراً في مكافحة البدانة".



وتعاني "كوكاكولا" تراجعاً في الاهتمام بمنتجاتها المتهمة بالتسبب بزيادة معدلات البدانة. وتحاول الشركة تنويع انتاجها في قطاع المشروبات التي تحوي مستويات أقل من السكر كالشاي وعصائر الفواكه والمياه.



وتراجعت مبيعات المشروبات الغازية المحلاة سنة 2016 في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثين عاماً.