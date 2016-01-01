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حادثة ملاهي بولاية كولومبس بأمريكا

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 45 دقيقة مضت
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حادثة ملاهي بولاية كولومبس بأمريكا

انفصل جزء من لعبة ملاهي خلال افتتاح معرض "اوهابو ستيت فير" في كولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

أدى الحادث إلى تحليق الركاب في الهواء، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة سبعة آخرين منهم 3 في حالة حرجة، وفقا لموقع مترو.

 

ويظهر مقطع الفيديو اللعبة تتأرجح ذهابا وإيابا قبل مشهد الاصطدام وانفصال جزء من اللعبة، ويمكن رؤية الركاب يطيرون في الهواء ويسقطون على الأرض.

 

ويصف المعرض عبر موقعه على الإنترنت اللعبة بأنها واحدة من أكثر الألعاب شعبية وإثارة، وتدور 13 مرة في دقيقة واحدة ويصل ارتفاعها إلى 12 مترا.

 

وغرد المعرض عبر صفحته على تويتر أنه بدأ تحقيقا في الحادث، وسيكشف عن آخر التفاصيل أولا بأول.

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