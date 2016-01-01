بالفيديو والصور.. لحظة إلقاء أب طفله في موقف سيارات
تخلى أب عن طفله البالغ من العمر أسبوعين بإلقائه في موقف للسيارات.
أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لحظة توقف سيارة الأب "دلنيال ميتشل" البالغ من العمر 18 عاما بموقف سيارات لمجمع "سونسيت" للتسوق بولاية كاليفورنيا، ثم وضع طفله أرضا وقاد السيارة راحلا.
وجهت الشرطة للأب تهمة التخلي عن الطفل وتعريضه للخطر وحيازة كوكايين؛ حيث ألقي القبض عليه في مكان قريب بحادث سيارة فيما لم توجه أي اتهامات للأم التي لم تكن على علم بالواقعة.
وكان حلاق عثر على الطفل ونقله إلى المستشفى في حالة غير مستقرة وفقا لما قاله الأطباء.
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