ألمانيا: فصل معلمة بسبب أكلها شكولاتة زميلتها

طعنت معلمة في مدينة هايدلبرغ بألمانيا ضد قرار فصلها نهائيا بعد 37 سنة خدمة. وحسب القضاء، فإن المعلمة تواجه عدة اتهامات منها استخدام غسالة المدرسة في غسل ملابس خاصة بها وأكل لوح شوكولاته ثمنه 50. 2 يورو خاص بإحدى زميلاتها.

ورفضت المحكمة اليوم الأربعاء (26 تموز/ يوليو 2017) قبل بدء نظر الطعن الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن أسباب فصل المعلمة حيث رفضت المحكمة التأكيد على سبيل المثال ما إذا كانت هناك عوامل أخرى لعبت دورا في اتخاذ قرار الفصل.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها بهذا الشأن في وقت لاحق. من جانبها، أكدت المؤسسة التعليمية المعنية وهي مؤسسة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حدوث سرقات وانتهاكات متكررة من جانب المعلمة ضد النظام الداخلي للمؤسسة. وحسب بيانات القضاء، فإن المعلمة على وشك بلوغ سن التقاعد.