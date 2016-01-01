بالفيديو: عنكبوت يهاجم مذيعة أثناء بث حي
أظهر مقطع فيديو نشر على موقع فيسبوك الإلكتروني، لحظة زحف عنكبوت كبير على ذراع مراسلة إخبارية أثناء تقديمها تقريراً على الهواء مباشرة.
ويظهر الفيديو الذي نشرته قناة فوكس 4 الإخبارية بولاية تكساس، المذيعة شانون موراي وهي تقدم تقريرها الإخباري عن إضراب العمال في مطار دالاس الدولي، عندما شوهد عنكبوت كبير يزحف على ذراعها.
وأبدت موراي شجاعة كبيرة، حيث تابعت تقريرها الإخباري دون أن تأبه أو تخاف من العنكبوت الذي كانت يزحف على ذراعها.
وكشفت المراسلة في وقت لاحق، بأنها لم تكن على علم بوجود العنكبوت أثناء بثها للتقرير، وقالت بأنها شعرت بشيء يتحرك على ذراعها إلا أنها لم تعرف بأنه عنكبوت.
ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، حيث حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى أكثر من 300.000 مشاهدة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.
شاشة أخبارنا
فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)
أخبارنا المغربية - متابعة تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟