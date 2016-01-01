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بالفيديو: عنكبوت يهاجم مذيعة أثناء بث حي

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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بالفيديو: عنكبوت يهاجم مذيعة أثناء بث حي

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع فيسبوك الإلكتروني، لحظة زحف عنكبوت كبير على ذراع مراسلة إخبارية أثناء تقديمها تقريراً على الهواء مباشرة.

 ويظهر الفيديو الذي نشرته قناة فوكس 4 الإخبارية بولاية تكساس، المذيعة شانون موراي وهي تقدم تقريرها الإخباري عن إضراب العمال في مطار دالاس الدولي، عندما شوهد عنكبوت كبير يزحف على ذراعها.

وأبدت موراي شجاعة كبيرة، حيث تابعت تقريرها الإخباري دون أن تأبه أو تخاف من العنكبوت الذي كانت يزحف على ذراعها.

وكشفت المراسلة في وقت لاحق، بأنها لم تكن على علم بوجود العنكبوت أثناء بثها للتقرير، وقالت بأنها شعرت بشيء يتحرك على ذراعها إلا أنها لم تعرف بأنه عنكبوت.

ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، حيث حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى أكثر من 300.000 مشاهدة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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