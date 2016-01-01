بالصور: لاعب يقيم حفل خطبته داخل قفص الأسود بالسيرك

أقام لاعب السيرك المصري، محمد اليماني، حفل خطبته داخل قفص الأسود بالسيرك في مدينة بورسعيد المصرية.



وقدم اليماني لعروسه آية خاتم الخطبة داخل القفص والأسود تحيط بهما، مؤكداً، أن عشقه للأسود دفعه لإحياء حفل خطبته والأسود تحيط بهما.

ونجح لاعب السيرك، أن يقنع خطيبته، بإقامة حفل الخطبة داخل قفص الأسود، بعيداً عن قاعات الأفراح رغم خوفها الشديد من الفكرة.