بالفيديو والصور.. أب يسير على يديه لحضور حفل تخرج ابنته
استخدم أب من ذوي الاحتياجات الخاصة يديه للسير بجانب ابنته في حفل تخرجها متحديا إعاقته.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد الأب ألكسندر جوزيه 79 عاما، ساقيه وبالرغم من ذلك اتكأ على يديه رافعا جسده عن الأرض للسير عبر الممر بصحبة ابنته "روزانى" 30 عاما خلال حفل تخرجها.
لم يتمكن المزارع من السير منذ أن كان عمره 15 عاما بعد مشكلات بالعمود الفقري لا علاج لها، وحقق مقطع الفيديو 100 ألف مشاهدة منذ نشره.
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