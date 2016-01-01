شاهد.. سمكة قرش محشورة في قارب صيد تثير رعب الركاب

نشر موقع ميرور لقطات مرعبة لسمكة قرش ضخمة على متن قارب صيد عالقة وتحاول يائسة تحرير نفسها.

وقع الحادث قبالة ساحل لونج آيلاند في نيويورك، ويبدو أن السمكة حشرت نفسها وسط درابزين بعد قفزه على متن القارب، وظهرت السمكة في حالة غضب، وبدأت تنزف الدماء من فمها.

في نهاية المطاف، وضع أحد الصيادين خطة لإنقاذ حياة سمكة القرش، حيث قام أحدهم بربط حبل حول ذيله، في حين جعل آخر رأس القرش يواجه المحيط بربطه بخيط الصيد.

ويبدو أن جهود المجموعة أتت بثمارها عندما سقط رأس القرش في الماء قبل قطع الحبل لتحريره.