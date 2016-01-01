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بالفيديو.. لص غبي يتظاهر بأنه «عفريت» ليهرب من مسرح الجريمة

بواسطة أخبارنا المغربية 41 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لص غبي يتظاهر بأنه «عفريت» ليهرب من مسرح الجريمة

نشر موقع ذا صن لقطات طريفة للص حاول التسلل من مسرح الجريمة متظاهرا بأنه شبح.

 

كان اللص يحاول الفرار من إحدى الشقق في تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، عندما أدرك أن هناك كاميرا تقوم بتصويره.

 

وظهر اللص يصعد الدرج في البداية بهدوء، وعندما رصد الكاميرا اختفى لمدة 20 دقيقة، ثم عاد مرة أخرى مرتديا غطاء أبيض ليبدو كشبح قبل الفرار من مكان الحادث.

 

تم استدعاء الشرطة في وقت لاحق، واكتشفوا أنه قطع إحدى الستائر لتنفيذ خطته الغريبة.

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