أكبر "طنجية مراكشية" في العالم مرشحة لدخول كتاب "غينيس"

أخبارنا المغربية ــ مراكش

نظم أصحاب المطاعم المتنقلة بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش ، مساء الجمعة ، حفلا إبداعيا في الطبخ، من خلال إعداد أكبر طنجية مراكشية وسط الساحة.

و كشف المنظمون أن هذا الإحتفال الذي شاركت فيه فعاليات مختلفة، من شأنه أن يدخل المناسبة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، حيث تخلله إعداد أكبر طنجية بساحة جامع الفنا.

وبحسب المنظمين، فإن هذه الطنجية التي يبلغ طولها 3 أمتار وعرضها متر واحد، سوف تكون محشوة بـ 300 كلغ من اللحم.

ويسعى المنظمون لهذه التظاهرة الفنية أن تشكل مناسبة أمام زوار الساحة للوقوف على هذا الإنجاز المميز و عرضها أمام جميع الزوار ليتذوقوها مجانا، كما تخللها برنامج حافل شاركت فيه مجموعات موسيقية من الفلكلور المغربي لإحياء الليلة.