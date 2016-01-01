بالفيديو: طفل يزن 90 كيلوغراماً بعمر 10 سنوات

يعاني طفل لم يتجاوز من العمر 10 سنوات في جنوب أفريقيا من بدانة مفرطة، حيث وصل وزنه إلى أكثر من 90 كيلوغراماً، وذلك نتيجة إصابته بمرض وراثي نادر، يجعله يشعر بالجوع بشكل دائم، ويتناول كل ما يقع تحت يديه من الطعام.



وكان كادين بنيامين طفلاً جائعاً على الدوام، لكن والدته زولا، أدركت وجود مشكلة ما، عندما وصل إلى سن 3 سنوات، وبعد أن وصل وزنه في ذلك الوقت إلى نحو 40 كيلوغراماً، وعلى الرغم من مراجعة العديد من الأطباء، إلا أن أحد منهم لم يتمكن من تفسير سبب شعور الطفل الدائم بالجوع، واكتسابه كل هذا الوزن، على الرغم من صغر سنه.



وفي نهاية المطاف، أجرى أحد الأطباء في مستشفى ستيف بيكو الاكاديمي بمدينة بريتوريا بعض الفحوصات، والتي أظهرت إصابة كادين بمرض وراثي يُدعى متلازمة ويلي، وهي حالة نادرة يعاني منها نحو 20 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع أوديتي سنترال.



وفي الوقت الذي يتناول معظم البشر 3 وجبات يومياً، إلا أن كادين يتناول الطعام كل ساعة تقريباً، وتقول والدته: "عادة ما يبدأ يومه بتناول شطائر الجبنة، وبعد ساعة يشرب كوباً من الكولا مع بقايا الطعام من اليوم السابق".



والمشكلة الأساسية أن المصابين بمتلازمة ويلي، عادة ما يحتاجون إلى كمية من الطعام، أكثر من تلك التي يحتاج إليها الأشخاص الطبيعيون، حيث أن عضلات أجسامهم ضعيفة، ويحرقون كمية أقل من السعرات الحرارية نتيجة لذلك.



وازدات الامور سوءاً بعد أن اضطر كادين للخضوع إلى عملية جراحية في القصبات الهوائية، وهو الآن يتنفس عبر أنبوب تم مجرى الهواء. ونتيجة لمرضه النادر، يمضي كادين معظم وقته في السرير، ويعاني من نوبات اكئتاب، لعدم قدرته على ممارسة النشاطات التي يقوم بها الاطفال في مثل سنه.