الرئيسية | الأخـيـرة | عثر على مبلغ كبير وكغم من الذهب تحت شجرة.. فكان هذا رد فعله

عثر على مبلغ كبير وكغم من الذهب تحت شجرة.. فكان هذا رد فعله

بواسطة رويترز 26 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عثر على مبلغ كبير وكغم من الذهب تحت شجرة.. فكان هذا رد فعله

قالت السلطات الألمانية يوم أمس الجمعة إن شخصاً أميناً عثر على حقيبة بها 3500 يورو (4097 دولاراً) و22 سبيكة ذهبية إجمالي وزنها كيلوغرام واحد، وتقدّر قيمتها بنحو 30 ألف يورو تحت شجرة، وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين.

 وتم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنك بمنطقة نيوكولن وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين. وقال صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماماً.

وكتبت الشرطة على تويتر: "ما قد تجده تحت شجرة في نيوكولن مذهلاً. فقد سلم شخص أمين وجد الحقيبة التي تحتوى على 3500 يورو والذهب إلى مركزنا". وأضافت شرطة برلين في وقت لاحق: "تم التوصل إلى صاحب المبلغ. وقال إنه وضع متعلقاته خلال قيامه بقفل دراجته ثم نسيها ببساطة".

مجموع المشاهدات: 81 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات