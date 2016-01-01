بالفيديو: طيف مخيف يباغت سائحاً بريطانياً

رصد أحد السياح البريطانيين بكاميرته الخاصة، ظهور شبح مخيف أثناء تصويره كهفاً في مدينة الكهوف التي تقع أسفل مركز للتسوق في مدينة نوتنغهام البريطانية.



كان توني فيرغسون (32 عاماً) يقوم برحلة إلى مدينة نوتنغهام برفقة صديق زار خلالها موقعاً سياحياً يدعى " مدينة الكهوف"، عندما فوجئ بشبح مخيف يرتدي ثوباً يعود للقرن السابع عشر يطوف في المكان.



وبعد اكتشاف الطيف المخيف، بدأ توني بتصوير المكان بكاميرته، حيث استطاع رصد الطيف وهو يتجول بجانب أحد الجدران في الظلام.



وقال فريغسون معلقاً على الحادث: "كنت أزور المكان مثل أي سائح آخر، ولم أتوقع رؤية أي شيء غير اعتيادي. كان الشبح يحمل فانوساً ويرتدي ملابس لا تنتمي إلى عصرنا الحاضر".



وأضاف: "بعد عدة ثوان من مشاهدتي للشبح المخيف، غادر المكان عبر الجدار مصدراً صوتاً غريباً، فذهبت لتفقد المكان للتأكد من عدم وجود أي شخص، وبالفعل لم أعثر على أحد".



وقد نشر فيرغسون مقطع فيديو يظهر الواقعة التي رصدها في مدينة الكهوف التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع الميلادي، على شبكات التواصل الاجتماعي وحصل على عدد مشاهدات كبير، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.