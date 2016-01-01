زوج حقود يضرب زوجته كلما حصلت على «لايكات» عبر فيس بوك (صور)

اعتدى زوج غيور بالضرب على زوجته في كل مرة تتلقى فيها إعجاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ذكرت الشرطة في أوروجواي أنها أنقذت "ادولفينا كاملي اورتيجوزا" البالغة من العمر 21 الأسبوع الماضي بعد احتجازها في منزلها والاعتداء عليها.

وذكر موقع ذا صن أن وجه اودلفينا أصبح مشوها تماما بعد ضربها على جسمها ووجهها من قبل زوجها "جاليانو" في كل مرة تحصل فيها على إعجاب على فيس بوك.

وقال محامي الزوجة إن الزوج بدأ بضربها كلما أظهر أصدقائها على فيس بوك إعجابهم على صورها، وواصل الاعتداء عليها وركلها حتى بعدما سيطر على صفحتها.

وأضاف أن أصدقاءها لم يكن لديهم أدنى فكرة أنهم في كل مرة ينقرون زر إعجاب على الإنترنت تتعرض صديقتهم للضرب المبرح، وتركت بفم مكسور وإصابات مروعة في الوجه وأخفت معالمه. وقال إنها لم تفقد أسنانها لأن الزوج وضع قطعة قماش في فم زوجته حتى لا تصرخ أثنا الضرب الوحشي الذي تعرضت له يوميا.

وأفادت التقارير أن والد الضحية أبلغ الشرطة عن العنف التي تتعرض له ابنته خوفا على حياتها، حيث خضعت لعدة عمليات جراحية لعلاج كسور في الأنف وإصابات في الشفتين.

وتم القبض على الزوج واتهامه بمحاولة قتل زوجته وانتهاك الحريات والإكراه، وهي جرائم قد تؤدي لسجنه 30 عاما.