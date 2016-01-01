فتاة تخضع لجلسة لإخراج الأرواح الشريرة (فيديو)

خضعت فتاة تعاني من اضطرابات لجلسة على يد معالج بوذي ساقها ذويها إليه بعدما زعم قدرته على إخراج الأرواح الشريرة من داخلها.

وظهرت الفتاة وهي مستسلمة لمعالجها والذي أخذ يضغط بقوة على أجزاء من جسدها بينما يتمتم ببعض التعاويذ، وسط صرخات وتألم من الفتاة وانتهى الأمر بتقيؤها مادة دموية.