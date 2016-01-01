الرئيسية | الأخـيـرة | فتاة تخضع لجلسة لإخراج الأرواح الشريرة (فيديو)

فتاة تخضع لجلسة لإخراج الأرواح الشريرة (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 50 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فتاة تخضع لجلسة لإخراج الأرواح الشريرة (فيديو)

خضعت فتاة تعاني من اضطرابات لجلسة على يد معالج بوذي ساقها ذويها إليه بعدما زعم قدرته على إخراج الأرواح الشريرة من داخلها.

 

وظهرت الفتاة وهي مستسلمة لمعالجها والذي أخذ يضغط بقوة على أجزاء من جسدها بينما يتمتم ببعض التعاويذ، وسط صرخات وتألم من الفتاة وانتهى الأمر بتقيؤها مادة دموية.

مجموع المشاهدات: 624 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات