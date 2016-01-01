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بالفيديو.لص يسرق حقيبة امرأة بخفة لا تصدق

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 49 دقيقة مضت
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بالفيديو.لص يسرق حقيبة امرأة بخفة لا تصدق

انتشل لص حقيبة امرأة بسهولة في وضح النهار ووسط ازدحام المارة.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقترب اللص من سيدة تسير ممسكة بحقيبة كبيرة ومد يده بداخلها بسهولة وخفة وانتشل حقيبة يدها من داخلها ثم مر وكأن شيئا لم يحدث.

 

نشرت شرطة "دومفريس" الأسكتلندية اللقطات لتحذير السكان والبحث عن اللص. 

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