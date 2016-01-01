حوت قاتل يهاجم سمكة الراي اللاسع و يفترسها في ثواني(فيديو)
استولت مدونة فيديو للحياة البرية على لقطات مذهلة لحوت قاتل يهاجم سمكة الراي اللاسع ،في مياه ضحلة حول خليج روبي في نيوزيلندا.
استخدمت "كلاي تول" طائرة بدون طيار لتصوير اللقطات، وأظهرت كيف تحولت المياه إلى اللون الأحمر، بمجرد أن التهم الحوت السمكة بأنيابه.
وحققت اللقطات آلاف المشاهدات بعد تحميلها عبر موقع يوتيوب، وقالت كلاي: إن الحوت اصطاد رأس السمكة في البداية ليتجنب لسعاتها، حيث تعرف سمكة الراي اللاسع بقتل حيتان الأوركا بشوكاتها.
شاشة أخبارنا
المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت تقارير إعلامية أن صاحب مقهى "لاكريم" بمراكش، الذي نجا من محاولة الاغتيال الشهيرة قبل أسابيع، يوجد حاليا في موقف جد ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟