حوت قاتل يهاجم سمكة الراي اللاسع و يفترسها في ثواني(فيديو)

استولت مدونة فيديو للحياة البرية على لقطات مذهلة لحوت قاتل يهاجم سمكة الراي اللاسع ،في مياه ضحلة حول خليج روبي في نيوزيلندا.

استخدمت "كلاي تول" طائرة بدون طيار لتصوير اللقطات، وأظهرت كيف تحولت المياه إلى اللون الأحمر، بمجرد أن التهم الحوت السمكة بأنيابه.

وحققت اللقطات آلاف المشاهدات بعد تحميلها عبر موقع يوتيوب، وقالت كلاي: إن الحوت اصطاد رأس السمكة في البداية ليتجنب لسعاتها، حيث تعرف سمكة الراي اللاسع بقتل حيتان الأوركا بشوكاتها.