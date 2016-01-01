شخص يظهر من العدم لإنقاذ فتاة من حادث سيارة (فيديو)

برز مقطع فيديو مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة على وشك عبور الشارع أثناء قدوم سيارتين.

نجحت الفتاة في تجنب السيارة الأولى، لكنها لم تلاحظ السيارة الثانية، وكان من الممكن أن تتعرض لحادث خطير، لولا ظهور شخص فجأة وحملها وأنقذ حياتها، ثم اختفى مرة أخرى.

وظهرت الفتاة على الجانب الآخر من الطريق بعد إنقاذها، ويبدو أنها في حالة صدمة تحاول استيعاب ما حدث، في حين حاول السائق الضغط على الفرامل لإيقاف سيارته، ثم خرج يتساءل عن الشخص الذي ظهر من العدم.

وأوضحت التقارير أن الفيديو تم تحميله منذ فترة، لكنه حقق شهرة كبيرة مؤخرا، حيث يعتقد الكثيرون أن شبحا أنقذ حياة الفتاة، أو أن اللقطات مفبركة.