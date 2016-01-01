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لحظة سرقة لص محل هواتف على طريقة «اخطف واجري» بمدينة سطات

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 4 دقيقة مضت
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لحظة سرقة لص محل هواتف على طريقة «اخطف واجري» بمدينة سطات

وثقت كاميرا المراقبة، لحظة سرقة شاب محل هواتف على طريقة "اخطف واجري" بأحد الأحياء المغربية.

 

أظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتحدث مع البائع وراح يشاهد الهواتف وعندما انشغل الأخير في جلب الهواتف الجديدة له، استغل الشاب هذا الأمر وسرق هاتفين وفر هاربا من المكان بسرعة.

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