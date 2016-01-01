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لحظة اعتداء عامل على امرأة مخمورة حاولت تعطيله (فيديو وصور)

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 7 دقيقة مضت
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لحظة اعتداء عامل على امرأة مخمورة حاولت تعطيله (فيديو وصور)

اعتدى عامل بالضرب على امرأة مخمورة حاولت تعطيل أعمالهم.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقتحمت المرأة أعمال الطرق بوقت متأخر من الليل وحاولت تعطيل العمال عن القيام بأعمالهم، ودخل العمال في نوبة ضحك في بداية الأمر على تصرفاتها، لكن أحدهم اضطر لضربها لتسقط أرضا بعد أن فقد صبره.

 

ترك العمال المرأة الساقطة أرضا تجمع أشياءها وترحل بعد الاعتداء عليها. 

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