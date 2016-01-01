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جامعة تركية تحضّر الطلاب للقاء الكائنات الفضائية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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جامعة تركية تحضّر الطلاب للقاء الكائنات الفضائية

في الوقت الذي يعتقد الكثيرون أن الكائنات الفضائية مجرد خرافة، ولا وجود لمثل هذه الكائنات إلا في أفلام الخيال العلمي ومخيلة بعض العلماء والباحثين، قررت جامعة تركية، أن تدرب طلابها، على كيفية لقاء زوار الفضاء في المستقبل.

 وأطلقت جامعة أكدينيز، وهي مؤسسة تعليمية جديدة في مدينة أنطاليا التركية، منهاجاً تعليمياً فريداً من نوعه، الهدف منه، تعليم الطلاب، كيفية الترحيب بالكائنات الفضائية والتي يعتقد المشرف إرهان كولباشي، أنها وصلت بالفعل إلى الأرض عدة مرات، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتشتمل الدورة التعليمية، على استعدادت عملية ودبلوماسية، كما سيتعلم الطلاب، عن مزاعم تغطية الحكومات، على نشاطات مخلوقات الفضاء على الأرض. ويعتقد كولباشي الذي يشغل منصب نائب رئيس مركز أبحاث الفضاء سيريوس في اسطنبول، أن تقنيات الألياف البصرية والرقائق الدقيقة وأجهزة الرؤية الليلية، لم تكن لتوجد لولا المعلومات التي تم جمعها من مواقع تحطم المركبات الفضائية.

ويقول كولباشي "نعتقد أن ممثلي الحضارات الأخرى خارج كوكب الأرض، سيجرون اتصالات رسمية مع بعضهم البعض عن قريب، وسيكون هذا أكبر حدث في تاريخ البشرية". ويعتقد كولباشي أن هذا الاتصال يمكن أن يحدث في غضون 10 إلى 15 عاماً من الآن، لذلك بدأ بتدريب الطلاب على الاستعداد للقاء مخلوقات الفضاء.

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