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بالفيديو: حيلة فريدة للحصول على مقعد في القطار

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: حيلة فريدة للحصول على مقعد في القطار
 
إذا كنت تستخدم وسائل النقل العامة بشكل يومي من وإلى عملك، فبالتأكيد أنت تدرك مدى صعوبة الحصول على مقعد فارغ، لكن هذا الراكب في الصين، وجد طريقة فريدة من نوعها، ليضمن جلوسه على مقعد في قطار مزدحم.

 وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع ليف ليك، يظهر رجل لم يتم تحديد هويته، وهو مستلق على الأرض، ويتظاهر بتعرضه لنوبات عصبية، ليسارع عدد كبير من ركاب القطار للتجمع حوله.

وراح الرجل يختلج بطريقة غريبة، ليعتقد الركاب، أنه تعرض لنوبة مرضية، قبل أن يفاجىء الجميع، ويهرع إلى أقرب مقعد في القطار ليجلس فيه، بعد أن ترك العديد من الركاب مقاعدهم، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأثار الفيديو جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين أثنى البعض على ذكاء الرجل، وطريقته المبتكرة للحصول على مقعد في القطار، انتقد آخرون هذا الأسلوب في ابتزاز مشاعر الآخرين، والتظاهر بالمرض، لتحقيق هذه الغاية.

 

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