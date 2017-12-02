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محام يدعو لاغتصاب مرتديات البنطلونات الممزقة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ وكالات 2 ساعات 38 دقيقة مضت
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محام يدعو لاغتصاب مرتديات البنطلونات الممزقة

 

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت اليوم السبت محاميا دعا لاغتصاب مرتديات البنطلونات الممزقة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه (1132 دولارا).

وقال مصدر إن الحكم صدر على المحامي نبيه الوحش في أولى جلسات المحاكمة لغيابه عن الجلسة.

وأضاف أن محكمة الأزبكية لجنح أمن الدولة طوارئ، وهي إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، قضت أيضا بكفالة عشرة آلاف جنيه مشيرا إلى أن بإمكانه الاعتراض على الحكم أمام نفس المحكمة لصدوره غيابيا.

وكان الوحش قد قال في برنامج تلفزيوني في أكتوبر "يا أستاذة (مقدمة البرنامج) يعني يرضيكي البنت في الشارع ماشية قاطعة بنطلونها" من الخلف؟ وأضاف "أنا قلت البنت اللي تمشي كدا يبقى التحرش بها واجب وطني واغتصابها واجب قومي".

وقال في برنامج تلفزيوني آخر فيما بعد إن دعوته كانت رسالة تحذيرية "من خوفي على بنات مصر" وليست تحريضية. وأضاف أنه يعتذر عن قسوة تصريحه "لكل سيدة محترمة ولكل فتاة محترمة".

وقررت النيابة التي حققت معه بناء على بلاغ مقدم ضده إخلاء سبيله في نونبر بكفالة عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيق.

وقال المصدر القضائي إن إحالته إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ختام التحقيق ترجع إلى أن دعوته تمثل تكديرا للسلم والأمن العام.

 

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1 |
سبق في الموضة
مرتديات البنطلونات الممزقة يجب تجريدهن من البنطلونات لتسهيل مأموريتهم واختصار الطريق عليهم لأن الموضة القادمة هي التجريد من البنطلون ومن القميص والبقاء بالملابس الداخلية في فصل الصيف وزيادة المعطف فوق الملابس الداخلية في فصل الشتاء.
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/12/02 - 11:10
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