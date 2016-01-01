سخط عام ببلجيكا بسبب فيديو لمرأة علق عنقها في باب القطار دون ان يتدخل احد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يرصد ردة فعل المارة عندما علقت رأس امرأة عجوز في الباب الإلكتروني للقطار في بروكسيل.

أظهر مقطع الفيديو المرأة وهي عالقة من رأسها في باب القطار الذي أغلق عليها، وكانت المفاجأة أنه لم يتدخل أحد من المارة لإنقاذها، بل كانوا يمرون من أمامها ولا ينظرون إليها.