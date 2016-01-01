الرئيسية | الأخـيـرة | مدرب مهزوم يضرب حكما (فيديو)

مدرب مهزوم يضرب حكما (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 27 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مدرب مهزوم يضرب حكما (فيديو)

اندلعت مشاجرة عنيفة في نهاية مباراة كرة قدم لأطفال تحت سن 9 سنوات، عندما اقتحم مدرب مهزوم الملعب، للاعتداء على حكم مراهق أمام الأطفال.

 

تظهر اللقطات الصادمة رجلا يبلغ من العمر 30 عاما يدرب فريقا من الأطفال، يقتحم الملعب للاعتداء على حكم مراهق يبلغ من العمر 19 عاما.

 

وأصيب الحكم بتورم في أنفه، بعد أن تلقى لكمات عدة مرات على وجهه، بعدما أطلق صفارة النهاية؛ حيث هرع المتفرجون لإنقاذه.

 

وقع الحادث الغريب أثناء مباراة في مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث قام أحد اللاعبين الفائزين بخلع قميصه للاحتفال بالفوز، عندما بدأ المدرب هجومه العنيف.

 

وقال الشاب إنه أصيب في ظهره بسبب سقوطه على الأرض، ونجا بأعجوبة عندما تدخل والده والمعلمون الآخرون لوقف المدرب. 

مجموع المشاهدات: 170 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات