مدرب مهزوم يضرب حكما (فيديو)
اندلعت مشاجرة عنيفة في نهاية مباراة كرة قدم لأطفال تحت سن 9 سنوات، عندما اقتحم مدرب مهزوم الملعب، للاعتداء على حكم مراهق أمام الأطفال.
تظهر اللقطات الصادمة رجلا يبلغ من العمر 30 عاما يدرب فريقا من الأطفال، يقتحم الملعب للاعتداء على حكم مراهق يبلغ من العمر 19 عاما.
وأصيب الحكم بتورم في أنفه، بعد أن تلقى لكمات عدة مرات على وجهه، بعدما أطلق صفارة النهاية؛ حيث هرع المتفرجون لإنقاذه.
وقع الحادث الغريب أثناء مباراة في مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث قام أحد اللاعبين الفائزين بخلع قميصه للاحتفال بالفوز، عندما بدأ المدرب هجومه العنيف.
وقال الشاب إنه أصيب في ظهره بسبب سقوطه على الأرض، ونجا بأعجوبة عندما تدخل والده والمعلمون الآخرون لوقف المدرب.
شاشة أخبارنا
الشواذ المغاربة يتوافدون على موسم سيدي علي بن حمدوش والدرك الملكي يقيم حواجز لمنعهم
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي أكدت مصادر محلية أن القيادة الجهوي للدرك الملكي بمكناس استنفرت عناصرها من منع الشواذ المغاربة من الالتحاق بموسم سيدي علي بن ... تفاصيل أكثر
- تطوان .. اعتقال الفتاة المُدمنة التي ظهرت في فيديو تمارس الجنس مع مراهقين مقابل 10 دراهم
- المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين
- بالفيديو : وصلة إشهارية لشركة حليب " سنطرال " تضمنت عبارات إرهابية و عنصرية تثير غضب تجار الرباط
- 6 نكات مغربية تجسيداً عن قوة مجموعته في المونديال
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟