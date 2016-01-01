مدرب مهزوم يضرب حكما (فيديو)

اندلعت مشاجرة عنيفة في نهاية مباراة كرة قدم لأطفال تحت سن 9 سنوات، عندما اقتحم مدرب مهزوم الملعب، للاعتداء على حكم مراهق أمام الأطفال.

تظهر اللقطات الصادمة رجلا يبلغ من العمر 30 عاما يدرب فريقا من الأطفال، يقتحم الملعب للاعتداء على حكم مراهق يبلغ من العمر 19 عاما.

وأصيب الحكم بتورم في أنفه، بعد أن تلقى لكمات عدة مرات على وجهه، بعدما أطلق صفارة النهاية؛ حيث هرع المتفرجون لإنقاذه.

وقع الحادث الغريب أثناء مباراة في مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث قام أحد اللاعبين الفائزين بخلع قميصه للاحتفال بالفوز، عندما بدأ المدرب هجومه العنيف.

وقال الشاب إنه أصيب في ظهره بسبب سقوطه على الأرض، ونجا بأعجوبة عندما تدخل والده والمعلمون الآخرون لوقف المدرب.