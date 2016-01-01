مذيعة تكاد تفقد رأسها بسبب تجربة علمية على الهواء (فيديو)
هناك قول مأثور في التليفزيون هو أنه لا يجب العمل مع الأطفال والحيوانات، ويبدو أنه حان الوقت لإضافة العلماء لتلك القائمة.
انضمت المذيعة الأسترالية "ناتارشا بيلينج" إلى نجم العلوم عبر موقع يوتيوب "جايكوب" أثناء تنفيذ خدعة سكب النتيروجين السائل في زجاجة المشروبات الغازية، حيث تسبب خلط المكونين لطيران الزجاجة في الهواء.
وظهر جايكوب ينفذ حيلته مرتين دون مشكلة، لكن عندما حاولت ناتارشا المساعدة بحمل الزجاجة بيديها، كادت أن تفقد رأسها أثناء طيران الزجاجة في الهواء.
ولحسن الحظ، تسببت الزجاجة في كسر فرع شجرة ووقع على الأرض، ودخل الجميع في نوبة ضحك بعد لحظات من المشهد.
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