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مشجع مجنون يقتحم ملعب كرة إماراتيًا بسيارته (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 17 دقيقة مضت
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مشجع مجنون يقتحم ملعب كرة إماراتيًا بسيارته (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام مشجع ملعب إحدى مباريات الدوري الإماراتي تحت 18 عامًا، بسيارته.

 

أظهر مقطع الفيديو المشجع وهو يقتحم الملعب بسيارته، وراح يسير وسط اللاعبين بشكل متهور، كاد أن يتسبب قائد السيارة في دهس عدد من اللاعبين خلال مباراة الجزيرة وشباب أهلي دبي في الدوري الإماراتي، وطالب المغردون بمعاقبة المشجع على تصرفه المتهور.

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