لحظة وفاة فتاة تركية أثناء غنائها في حفلة (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعموا أنه للحظة وفاة فتاة تركية أثناء أدائها أغنية "مت يا حب" في إحدى الحفلات.
أظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تغني مقطعا من أغنية "مت يا حب مت"، لكنها لم تتمكن من إكمال الأغنية وسقطت على وجهها مرافقة الحياة، وسط صدمة صديقتها التي كانت تجلس بجانبها.
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