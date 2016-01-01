سيدة تمسك بلصة بعد سقوطها (فيديو)

وقعت لصة في قبضة سيدة طاردتها بعد اكتشافها لسرقتها في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتندفع بعدها هربا في اتجاه سيارة كانت تنتظرها.

وبينما كانت اللصة تتهيأ لركوب السيارة تعثرت وسقطت فتركها السائق وفر بمفرده، لتصل إليها السيدة بسهولة وتمسك بها لتقتادها إلى أصحاب المنزل الذين استدعوا الشرطة.