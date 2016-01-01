8 حقائق مجهولة عن موقع "جسر العملاق" الأثري في بريطانيا

يتميز موقع "جيانت كوزاواي" الأثري في إيرلندا الشمالية، بأنه من أكثر المواقع الأثرية قدماً في العالم، ويقدر عمره بعشرات الملايين من السنين.



وشهد هذا الموقع طفرة سياحية هامة في السنوات الأخيرة، حيث يأمه الملايين من السياح سنوياً، وخاصة بعد أن صنف كأفضل موقع للجذب السياحي في بريطانيا لعام 2017.



فيما يلي 8 حقائق لا يعرفها الكثيرون عن هذا الموقع السياحي الهام، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية:



1- عمر هذا الموقع حوالي 50- 60 مليون سنة



2- يعتقد بأن الصخور تشكلت بفعل الحمم المنصهرة في البحر.



3- سمي الموقع بـ "جيانت كوزواي" أي جسر العملاق، بسبب الأسطورة التي تقول بأن عملاقاً فلندياً يدعى فين ماكول قام ببناء هذه الصخور من أجل عبور اسكتلندا ومواجهة عدوه بيناندونر.



4- يتألف الموقع من ثلاثة مجموعات صخرية، وأطلق على المجموعة الأكبر اسم "جيانت كوزاي"



5- يحتوي الموقع على أكثر من 40000 من الصخور البازلتية.



6- تم إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي في عام 1986



7- يعتبر الموقع أكثر المواقع جذباً للسياح في إيرلندا الشمالية



8- هنالك الكثير من حطام السفن على طول الساحل الذي ينشط فيه الكثير من الغواصين بحثاً عن الكنوز.