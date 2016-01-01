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الرجال يكذبون ضعف النساء

بواسطة د ب أ 46 دقيقة مضت
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الرجال يكذبون ضعف النساء

خلصت دراسة إلى أن الرجال يكذبون ضعف النساء، كما أن واحداً من بين كل عشرة رجال يعتقد أنه يجيد الكذب.

 وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن الرجال يكذبون مرة كل أربعة أيام، في حين تكذب السيدات مرة كل ثمانية أيام. كما أوضحت الدراسة أن السياسة هى المهنة الأقل ثقة، حيث قال 71% ممن شملتهم الدراسة إن الساسة لديهم أجندات خفية.

ويشار إلى أنه تم إجراء الدراسة بالتزامن مع إصدار لعبة بلاي ستيشن 4 "هيدن اجندا"، حيث تعتمد اللعبة على أساس أن يقوم اللاعبون باكتشاف الكاذبين.

وأوضحت الدراسة أن تسعة من بين 10 أشخاص يعتقدون أنهم يمكنهم كشف الكذب، حيث يعتبر الهروب من التواصل بالعين أكبر وسيلة تفضح الكذب بنسبة 64%، يليه تأخر الردود بنسبة 50%.

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