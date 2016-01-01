سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من سيارة طارت في طريقه (فيديو)
واجه سائق دراجة نارية وجها لوجه مع سيارة تطير على طريق سريع في مدينة جبيانج بمقاطعة جوانجدونج بجنوب الصين، حيث وصف البعض الحادث أنه مشابه لمشاهد الأكشن في أفلام هوليوود.
ظهرت السيارة تنحرف على الطريق وتصطدم بحاجز قبل أن تطير في الهواء في اتجاه رجل يقود دراجته النارية.
وبفضل سرعة تفكير سائق الدراجة هرب من الموت، حيث قفز بسرعة قبل أن تصطدم به السيارة.
وذكرت التقارير المحلية أن سائق السيارة، يعتقد أنه طالب، تعرض لإصابات طفيفة.
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