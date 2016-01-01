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شاهد ما فعله متسول بالمارة الذين رفضوا منحه المال (فيديو وصور)

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 46 دقيقة مضت
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شاهد ما فعله متسول بالمارة الذين رفضوا منحه المال (فيديو وصور)

أجرت اشرطة البريطانية تحقيقا بعد انتشار لقطات لمتسول يضايق المارة بمدينة ليفربول.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهر مقطع الفيديو المتسول يسب المارة الذين مرون أمامه رافضين مساعدته أو منحه المال، وذلك بشكل متتابع حتى إنه لم يشك أحد من المارة دون مضايقته.

 

وصفت الشرطة الأمر بالتسول العدواني وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي حادث مشابه. 

 
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