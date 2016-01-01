الرئيسية | الأخـيـرة | لحظة تحرش رجل بفتاة داخل حافلة (فيديو وصور)

لحظة تحرش رجل بفتاة داخل حافلة (فيديو وصور)

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 47 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لحظة تحرش رجل بفتاة داخل حافلة (فيديو وصور)

أوقعت فتاة برجل حاول التحرش بها على متن حافلة واستطاعت تصويره.

 

وفقا لما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جلست "بانيدا تشيانشانا"، 24 عامًا بمقعد أمام الرجل على متن حافلة ببانكوك، تايلاند عندما لاحظت محاولاته المستميتة لمد يده من جانب المقعد للمسها، مما أصابها بالفزع.

 

استطاعت المرأة تصوير الرجل ثم التفتت لمواجهته متسائلة هل أنت مريض نفسي؟ وقالت المرأة لوسائل الإعلام المحلية إنه لمسها مرتين قبل أن تقرر تصويره ومواجهته، لكنه قفز مسرعًا من الحافلة ولم يتحرك الركاب لمساندتها، فنشرت مقطع الفيديو عبر الإنترنت وتعرفت العديد من ضحاياه عليه وتقدموا معها ببلاغ للشرطة التي ألقت القبض عليه.

مجموع المشاهدات: 78 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات