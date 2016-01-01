لحظة تحرش رجل بفتاة داخل حافلة (فيديو وصور)

أوقعت فتاة برجل حاول التحرش بها على متن حافلة واستطاعت تصويره.

وفقا لما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جلست "بانيدا تشيانشانا"، 24 عامًا بمقعد أمام الرجل على متن حافلة ببانكوك، تايلاند عندما لاحظت محاولاته المستميتة لمد يده من جانب المقعد للمسها، مما أصابها بالفزع.

استطاعت المرأة تصوير الرجل ثم التفتت لمواجهته متسائلة هل أنت مريض نفسي؟ وقالت المرأة لوسائل الإعلام المحلية إنه لمسها مرتين قبل أن تقرر تصويره ومواجهته، لكنه قفز مسرعًا من الحافلة ولم يتحرك الركاب لمساندتها، فنشرت مقطع الفيديو عبر الإنترنت وتعرفت العديد من ضحاياه عليه وتقدموا معها ببلاغ للشرطة التي ألقت القبض عليه.