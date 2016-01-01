سحر عمليات التجميل يحوّل هذا التوأم إلى "براد بيت"

لم يمض أسبوع واحد على انتشار قصة الفتاة الإيرانية التي تحوّلت لنسخة مرعبة من النجمة العالمية أنجلينا جولي بعد 50 عملية تجميل، فظهرت عبر وسائل الإعلام الأجنبية قصة جديدة لتوأم أمريكي أنفقا أموالهما على عمليات التجميل ليشبها طليقها براد بيت.



وأنفق التوأم، مات ومايك شليب (21 عاماً) من ولاية أريزونا الأمريكية 15 ألف جنيه إسترليني على الجراحة التجميلية، ليصبحا بجمال النجم الأمريكي براد بيت. ولم تكن عملية التحول مكلفة فقط بل كانت محفوفة بالمعاناة. وظهرا في تقرير موجز عبر برنامج تلفزيون الواقع "أريد وجه نجم مشهور" عبر قناة أم تي في.



وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، استغرق الأمر العديد من الأشهر المؤلمة التي تركتهما غير قادرين على تناول وجبات الطعام المناسبة في محاولة يائسة لتغيير مظهرهما. ورغم هذه الآلام خلال عملية التحول، لا يشعر التوأم بالندم حيال ذلك مؤكدان عزمها على تكرار ذلك عشرات المرات.



وخضع مايك لعملية أنف ونفخ خدود وعملية تجميلية في الفك وزراعة للذقن، بينما خضع مات لعملية في الأنف وزراعة للذقن. وبالإضافة إلى ذلك، خضع التوأم لـ41 عملية فينير الأسنان سعياً للحصول على ابتسامة شبيهة لبراد بيت.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأسبوع الماضي قد ضجت بقصة الفتاة الإيرانية سحر طبر (19 عاماً) التي أجرت 50 عملية جراحية على مدار شهور، وفقدت 40 كغم من وزنها في محاولة للوصول إلى أقرب شكل لزوجة النجم براد بيت السابقة أنجلينا جولي.