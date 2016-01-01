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بالفيديو: مطعم يقدم وجبة تضم 8200 سعرة حرارية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: مطعم يقدم وجبة تضم 8200 سعرة حرارية

يقدم مطعم في ويلز وجبة فريدة من نوعها، تجمع بين البرغر والكباب والبيتزا، وتحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، تصل إلى نحو 8200 سعرة.

 ويقدم مطعم باشا تيك أوي وجبته الهجينة، التي يرضي من خلالها أذواق عشاق البيرغر والكباب والبيتزا في نفس الوقت، ويبلغ سعر هذه الوجبة الغنية بالسعرات الحرارية 25 جنيهاً استرلينياً (32 دولاراً).

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة بيزنس إنسايرد الأمريكية، طريقة تحضير الوجبة، حيث توضع البيتزا التقليدية في الأسفل، ومن ثم توضع فوقها شرائح لحم البرغر، قبل أن تضاف قطع لحم الشاورما والكباب من الأعلى، وتغطى بالعجين والصلصة، قبل إدخالها إلى الفرن.

وقال متحدث باسم المطعم الشهير بوجباته السريعة، إنه يبيع واحدة على الأقل من هذه الوجبات في اليوم للأشخاص الذين لديهم استعداد لتناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية، دون أن يخشوا من اكتساب الوزن الزائد.

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