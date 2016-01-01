بالفيديو: يقفز من جرف صخري مرتفع لإنقاذ صديقه المصاب

في مغامرة خطرة، قام مغامر شجاع بالقفز من على جرف صخري شاهق الارتفاع لإنقاذ صديقه الذي أصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه على مجموعة من الصخور أسفل الجرف.



وكان المصاب قفز من أعلى الجرف الصخري عندما فقد توازنه وسقط على الصخور قبل أن يهوي إلى الشاطئ المجاور.



وعلى الفور قام صديق المغامر المصاب الذي كان على أهبة الاستعداد بالقفزة من أعلى الجرف الصخري الذي يبلغ ارتفاعه 530 قدماً.



يذكر أن الحادث وقع في منطقة "بيتشي هيد كليف" بالقرب من شاطئ إيستبورن بمدينة إيسكس البريطانية، حسب صحيفة ميرور أون لاين.