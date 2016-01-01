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ضجة باليابان بسبب فيديو طالب يركل مدرسا داخل الفصل أمام الطلاب (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 47 دقيقة مضت
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ضجة باليابان بسبب فيديو طالب يركل مدرسا داخل الفصل أمام الطلاب (فيديو)

أثار مشهد صادم لطالب ياباني متمرد يدفع معلمه من الخلف داخل الفصل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تم نشر اللقطات عبر موقع يوتيوب، وظهر الطالب يضايق المعلم ويمشي خلفه قبل أن يركله عدة مرات بقوة وضربه، وضحك باقي الطلاب عندما حاول المدرس إيقافه بالصراخ في وجهه.

 

وذكرت تقارير أن المدرس صادر جهاز آيباد يمتلكه الطالب بعد أن وجده يشاهد الأفلام داخل الفصل.

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