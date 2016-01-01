صقر يخطف فرخين من عشهما (فيديو)

رصدت كاميرا وضعها أحد الأشخاص لمراقبة عش بناه طائران بجوار شرفته ليستقبلا فرخيهما، مشهدا حزينا بعد سرقة صقر فرخين من ثلاثة كانوا موجودين بالعش.

وأظهر المقطع الصقر ينقض على العش، بعدما تأكد من عدم وجود ما يقلقه، أطبق بمخالبه على الصغيرين، وطار مبتعدا بهما.