لص ينتزع «حلق» من أذن فتاة (فيديو)

انتزع لص حلقا من أذن فتاة ليسرقه بالإكراه منها أثناء قيادتها "تروسيكل" في واقعة رصدتها كاميرا مراقبة بأحد شوارع مدينة لانجفانج بمقاطعة خبي الصينية.

وظهر اللص ينزل من سيارة ويتجه صوب الفتاة مستغلا خلو الشارع من المارة وقيادتها "تروسيكل" بسرعة بطيئة، وانتزع الحلق منها وفر هاربا.